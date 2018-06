Les médecins résidents reprennent les gardes à partir d’aujourd’hui

Par DDK | Il ya 37 minutes | 84 lecture(s)

Les médecins résidents ont décidé de reprendre les gardes à partir d’aujourd’hui, privilégiant ainsi la voie du dialogue avec la tutelle pour mettre fin à la grève qui paralyse les hôpitaux depuis plus de six mois. Dans un communiqué rendu public hier, les médecins résidents, réunis au sein du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), qui ont suspendu les gardes au niveau des hôpitaux depuis le mois d’avril dernier, ont donc décidé «la reprise des activités de garde d’urgences de 16h à 18h dans toutes les structures hospitalières universitaires du pays à compter du mercredi 13 juin 2018». La décision est, selon le Camra, «un signe de bonne volonté en réponse à la promesse de dialogue affirmée par le ministre de la Santé lors de ses interventions médiatiques», et un moyen de «trouver une issue favorable et rapide à cette crise qui n’a que trop duré et dont nos patients et la famille médicale sont les premières victimes». «La situation dramatique dont souffrent quotidiennement nos hôpitaux et qui n’ira qu’en s’accentuant à l’approche de la saison estivale, devant la fatigue et l’exaspération de nos aînés mobilisés durant tout le mois sacré et à quelques jours de l’Aid el-fitr», justifient encore les résidents. «Nous ne renonçons pas à nos revendications et demeurons plus que jamais mobilisés et solidaires afin de défendre les intérêts de tous les résidents et en particulier ceux de nos consœurs et confrères de première année et candidats à l’examen du DEMS, dont les échéances particulières constituent une préoccupation permanente», ont-ils prévenu.

A. C.