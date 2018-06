Incendie au bloc administratif de l’ENIEM

Par DDK | Il ya 37 minutes | 134 lecture(s)

Un sérieux incendie a été enregistré, hier en début d’après-midi, à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise nationale d’électroménager ENIEM de Oued Aïssi. Le feu s’est déclenché du côté gauche du premier niveau du bloc administratif de l’entreprise, pour atteindre le second niveau face aux flammes qui se faisaient de plus en plus importantes. L’incendie a eu lieu vers 13h20 exactement. Les éléments de la Protection civile de l'unité principale de Tizi-Ouzou, qui sont intervenus, ont mis du temps pour circonscrire le feu qui a ravagé complètement deux bureaux, dans lesquels tout a été réduit en cendre : documents, mobiliers, mûrs et même les plafonds. D’importants dégâts matériels sont, en effet, à déplorer, fort heureusement qu’aucun blessé humain n’a été recensé. À signaler que jusque-là, seule la Protection civile a communiqué sur le sujet. Elle révèle que pour venir à bout de l’incendie, l’intervention a nécessité de grands moyens, notamment trois engins anti-feux, une ambulance et une vingtaine d’agents. Les services concernés ont, par ailleurs, déclenché une enquête pour cerner les circonstances du déclenchement du feu.

Arezki Houhèche.