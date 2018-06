Réouverture des trois églises à Oran

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont procédé, avant-hier, à la levée des scellés apposés sur trois lieux de culte, relevant de l’Eglise Protestante d’Algérie (EPA), suite à un arrêté de réouverture signé par le wali d’Oran, a-t-on appris du président de l’EPA, Mahmoud Haddad, visiblement heureux de cette nouvelle. «Nous nous réjouissons de cette réouverture sans conditions de nos lieux de culte», a-t-il déclaré. Pour rappel, les églises situées à Aïn-Turk, Layaida et Oran-ville ont été mises sous scellés sur ordre du wali d’Oran, respectivement le 9 novembre 2017 et le 27 février 2018, pour «non-conformité» avec la loi 2006, régissant le culte autre que musulman. Dernièrement, l’EPA a saisi la célébration de la «Journée internationale du vivre-ensemble en paix», pour réitérer aux autorités son appel à la réouverture de ses lieux de culte à travers un communiqué rendu public, le 18 mai dernier. Par ailleurs, nous apprenons du président de l’EPA, également pasteur de la communauté protestante d’Alger, que deux autres lieux de culte situés à Beni Mlikèche (Béjaïa) et Maâtkas (Tizi Ouzou) sont toujours fermés.

Boualem S.