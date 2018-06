31 kg de drogue saisis en mai dernier

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès ont traité, durant le mois de mai écoulé, 231 affaires ayant impliqué 229 individus dont 16 femmes, 8 mineurs et 2 ressortissants de nationalité étrangère. Dans ces affaires, 20 prévenus ont été écroués, 3 ont été mis sous contrôle judiciaire et 33 autres mis en cause ont été cité à la comparution immédiate. Le nombre d’affaires liées au délit d’atteinte à la chose publique, traité durant la même période par les mêmes services de police, se chiffre à 36 affaires ayant impliqué 68 personnes dont 6 femmes et 2 ressortissants de nationalité étrangère. Les services de sécurité ont également traité 64 affaires liées à l’atteinte aux personnes et aux biens (coups et blessures volontaires, insulte et agression verbale, humiliation, violation de domicile, menaces et diffamation) ayant impliqué 70 individus dont 7 femmes et 6 mineurs, parmi lesquels un seul prévenu a été incarcéré alors que 3 autres mis en cause ont été cités à comparaitre. Pour ce qui est du délit d’atteintes aux mœurs, les services de police ont traité 44 affaires ayant impliqué 4 individus dont 2 ont été écroué. Concernant les affaires liées au délit économique et financier, les services de la police ont eu à traiter 3 affaires ayant impliqué 5 individus dans le délit de faux et usage de faux, usurpation d’identité, fabrication de fausse monnaie, corruption et abus de confiance. Pour les délits d’atteinte aux biens, la sûreté de wilaya fait état de 37 affaires ayant impliqué 46 individus dont une femme et deux mineurs. Parmi ces mis en cause, un seul a été écroué et 9 autres ont fait objet d’une citation directe à comparaitre. Quant aux affaires liées aux infractions en matière de drogue, les services de la police judiciaire ont traité 23 affaires, procédé à la saisie de 31 kg de résine de cannabis et 280 comprimés psychotropes, et ont arrêté 33 personnes. Six prévenus ont été placés sous mandat de dépôt et deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire, a-t-on relevé du communiqué de la sûreté de wilaya de Boumerdès.

Hocine Amrouni