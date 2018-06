Les non-bénéficiaires bloquent la daïra

Par DDK | Il ya 46 minutes | 94 lecture(s)

Les non-bénéficiaires de la liste des 668 logements sociaux de Sour El-Ghozlane, au Sud de la wilaya de Bouira, ne décolèrent pas.

En effet, des dizaines de demandeurs de logement se sont rassemblés de nouveau, jeudi dernier, devant le siège de la daïra de Sour El-Ghozlane, afin de réclamer l’annulation de la liste des bénéficiaires adoptée par les autorités locales et affichée récemment. Les protestataires sont allés jusqu’à bloquer le siège de la daïra et la route d’en face, pendant plusieurs heures. Ces derniers, qui assurent être tous titulaires de dossiers de demande de logement social, ont usé de pneus brûlés, de troncs d’arbres et d’objets métalliques pout bloquer l’accès vers le siège de la daïra. L’intervention de la police a permis de libérer, durant la même matinée, le siège de la daïra ainsi que la route fermée par les manifestants, mais ces derniers ont campé sur leur position et maintenu leur rassemblement. Ils revendiquent toujours l’annulation de la liste affichée par les autorités locales et la mise en place d’une commission d’enquête de wilaya. L’important dispositif déployé autour du siège de daïra a été maintenu. «C’est une injustice. La liste affichée par la commission de logement contient beaucoup d’incohérences et d’inégalités. Des jeunes célibataires de moins de 35 ans ont bénéficié de logements sociaux alors que des vieux de plus de 70 ans, notamment ceux habitant dans des bidonvilles, attendent toujours leur droit au logement. Certains citoyens ont déposé leurs dossiers depuis les années 90, mais ils n’ont pas accès à ce jour au logement !», explique l’un des protestataires. Notre interlocuteur affirmé qu’au moins 700 recours ont été déposés au niveau de la commission de wilaya, depuis l’annonce de la liste des bénéficiaires : «Nous savons que la majorité de ces recours seront approuvés par la commission de wilaya, car beaucoup de bénéficiaires n’ont pas le droit au logement social. Nous avons recensé plus de 700 recours actuellement, et ce nombre risque de doubler juste après l’Aïd. Espérons que le wali de Bouira répondra à notre doléance, en annulant la liste affichée par les autorités locales et en mettant en place une commission d’enquête, pour mettre la lumière sur les circonstances de confection de cette liste», a-t-il ajouté. En fin de journée, les protestataires se sont dispersés dans le calme, mais ils ont menacé de revenir à la charge au cours de cette semaine. L’on apprendra, par ailleurs, de sources judiciaires locales, que pas moins de 13 jeunes manifestants, parmi ceux interpellés lors d’une action similaire dimanche dernier, ont été présentés, jeudi dernier, devant le procureur de la République près le tribunal de Sour El-Ghozlane. Les 13 manifestants ont été tous placés sous mandant de dépôt, en attendant leur jugement. Ils sont poursuivis pour attroupement illégal, atteinte à l’ordre public, dégradation de biens publics et insultes et menaces à l’égard d’agents de l’ordre.

Oussama K.