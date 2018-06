Pose projetée de plus de vingt prothèses totales du genou

Par DDK | Il ya 47 minutes | 67 lecture(s)

Le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa a prévu, ces jours-ci, la pose de plus de vingt prothèses au profit de patients souffrant d’anomalies dues à l’arthrose dégénérative du genou, a-t-on appris du bureau de communication du CHU. Toute une équipe médicale multidisciplinaire est d’ores et déjà mobilisée à cet effet, a-t-on précisé. «L’équipe du bloc opératoire de Khelil Amrane, ainsi que celle de chirurgie orthopédique et traumatologie se sont mobilisée pour programmer les malades en attente de prise en charge. En effet, plus de 20 prothèses sont programmées ces jours-ci pour corriger les anomalies dues à l’arthrose dégénérative du genou», a affirmé la même source. La pose de ces prothèses permettra aux patients concernés de retrouver leur mobilité et de réduire leur douleur. «Il faut rappeler que ces arthroses du genou sont des affections chroniques invalidantes. Cette intervention va rétablir la fonctionnalité de l’articulation ainsi que la mobilité articulaire et l’appui non douloureux, assurant au patient la reprise des activités physiques dans les meilleures conditions». Cette opération redonnera au patient surtout la pleine autonomie (….)», a-t-on expliqué. Par ailleurs, le même bureau a annoncé l’arrivée d’une nouvelle professeure cheffe de service à la tête du service de cardiologie du CHU Béjaïa. «Le poste de chef de service de cardiologie sera bientôt pourvu en la personne du Pr Kachenoura Aldjia, qui a postulé avec succès au dernier concours de chefferie de service au titre de l’année 2017», a-t-on informé. À noter que ce poste a été occupé jusque là par une intérimaire, Pr Zouzou Hanane, qui avait contribué, selon notre source, «de façon déterminante» à la mise en place de la salle de cardiologie interventionnelle. «Elle a rapidement apporté une plus-value nette dans le fonctionnement du service et la prise en charge des malades», a-t-on reconnu. Dans un autre chapitre, la cellule de communication du CHU de Béjaïa a déclaré que la salle de cardiologie interventionnelle sera inaugurée officiellement le 5 juillet prochain.

Boualem S.