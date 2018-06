1 460 infractions en mai

Par DDK | Il ya 47 minutes | 72 lecture(s)

Dans un bilan relatif aux délits liés à la circulation autoroutière, dressé par les éléments des services de sécurité relevant de la sûreté de la wilaya de Boumerdès, il ressort que 13 accidents, ayant causé 14 blessés, sont survenus au niveau de wilaya. Durant le mois qui l’avait précédé, soit avril, le nombre d’accidents de la route enregistré par les services de police était de 21. Ceux-ci ont provoqué la mort d’une seule personne et des blessures à vingt-cinq autres. Selon le même document, le nombre de retraits de permis de conduire, durant la même période (mai), s’élève à 362, soit 191 de moins par rapport à avril dernier, durant lequel 533 permis ont été retirés à leurs titulaires. Toujours selon le même communiqué, le nombre d’infractions routières enregistrées au cours du mois écoulé s’élèvent à 139, soit une baisse de 44 violations, comparativement au mois précédent. S’agissant du nombre des véhicules mis en fourrière au cours du même mois, il est de l’ordre de 8, soit 14 de moins par rapport à celui enregistré au mois d’avril dernier, avec 22 mises en fourrière. Ledit communiqué de presse révèle, en outre, que 1 460 amendes ont été infligées à des contrevenants. Une baisse de 550 par rapport au mois d’avril écoulé où un total de 2 010 amendes a été enregistré. Le même communiqué fait, aussi, état de 113 transgressions détectées via radar, alors qu’en avril dernier ces dernières se sont chiffrées à 109, soit une différence de quatre infractions du code de la route. Concernant, par ailleurs, la lutte contre le commerce informel, les services de police sont intervenu, toujours au mois de mai, à 58 reprises, alors que le nombre d’interventions effectuées le mois précédant était de 37, précise encore le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de la wilaya de Boumerdès.

Hocine Amrouni