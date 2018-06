172 blessés et 11 morts sur les routes

Par DDK | Il ya 47 minutes | 74 lecture(s)

Onze morts et cent soixante-douze blessés dans cent dix-neuf accidents de la circulation, tel est le triste bilan des accidents enregistrés par les services de la Protection civile sur le territoire de la wilaya de Bouira durant le mois de Ramadhan dernier, allant du 17 mai au 14 juin 2018, apprend-on de la Protection civile. Selon le bilan de la Protection civile, les accidents ont été, en majorité, enregistrés au niveau des grandes routes nationales de la wilaya, à l’image des RN 5, 8, 15, 18 et 25, mais aussi sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya de Bouira, où plusieurs graves accidents ont été signalés durant ce mois de Ramadhan. L'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, les manouvres dangereuses, la somnolence, l’absence d’éclairage durant la nuit, ainsi que l’état dégradé de certains tronçons de l’autoroute sont, entre autres, les causes de ces accidents. Toujours selon la Protection civile, rien que sur l’autoroute Est-Ouest, huit graves accidents ont provoqué le décès de dix personnes durant ce mois de Ramadhan. Le nombre d'accidents de la circulation a connu une légère baisse par rapport à la même période de l'année écoulée, selon le même rapport. Cependant et malgré le dispositif spécial Ramadhan mis en place par les services de sécurité et les grands efforts déployés par les services de police et de la gendarmerie nationale, tels les campagnes de sensibilisation et de prévention, le nombre d'accidents demeure relativement important sur les routes de la wilaya de Bouira. Par ailleurs, la Protection civile ajoute que durant la même période, ses services sont intervenus le 8 juin dernier dans une retenue d’eau près de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, pour repêcher le corps sans vie d’un adolescent de 13 ans. La victime s’est noyée vers 16h, alors qu’il se baigner dans une retenue située à l’embouchure de l’oued Djekam. Il s’agit là du premier cas de noyade enregistré dans la wilaya de Bouira au début de la saison estivale.

Oussama. K