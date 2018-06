Trois blessés dans l’explosion d’une bouteille de gaz

Par DDK | Il ya 47 minutes | 77 lecture(s)

Trois membres d’une même famille ont été blessés suite à une explosion d’une bouteille de gaz butane dans la commune d’El-Hachimia, à une vingtaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira. Selon un communiqué de la protection civile, l’incident a eu lieu hier matin, aux environs de 6 heures, dans une maison du quartier Faydh El-Hdjar du chef-lieu d’El-Hachimia. Les victimes, dont deux femmes âgées respectivement de 45 et 27 ans et un homme âgé de 51 ans, ont été évacuées par la protection civile vers la polyclinique d’El-Hachimia où ils ont été pris en charge par l’équipe médicale de garde. Leurs jours ne sont pas en danger, ajoute la même source, qui précise cependant que d’importants dégâts matériels ont été enregistrés à l’intérieur de la maison des victimes suite à cette explosion. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

O. K.