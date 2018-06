«Où est passé l’argent des cafétérias ?»

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

La gestion des œuvres sociales de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa continue de susciter la controverse et la polémique. La section syndicale CNES de cet établissement universitaire a franchi un autre pas dans ses reproches faits à l’administration rectorale, en accusant cette dernière «de dilapidation de deniers publics». «On se demande où est passé l'argent de la location des deux cafétérias ? Si le rectorat les a encaissés, alors qu'on nous explique dans quel cadre juridique ?» lit-on dans une déclaration rendue publique, dernièrement, par la section CNES de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Ce syndicat a rappelé qu’il s’est fermement opposé, en mai dernier, dans le cadre du droit de regard sur la gestion des œuvres sociales, «à l’idée de location des cafétérias au seul profit du rectorat». Dans ce même sillage, le CNES de l’université de Béjaïa demande des explications sur la raison de l’installation des distributeurs de boissons au sein de l'université avec le cachet de la structure de gestion sans cahier des charges ni appel d'offre, tout en s’interrogeant, surtout, sur qui encaisse l'argent ? La même section syndicale exige, également, dans sa déclaration des éclaircissements sur des états de virement non justifiés et le payement des états antérieurs sans PV. Pour les rédacteurs de cette déclaration, la confusion et l’opacité qui entourent la gestion des œuvres sociales font penser que les œuvres sociales sont devenues une caisse noire pour le rectorat, surtout que la structure interdit l'accès aux dossiers (et de quel droit !) aux membres de la commission», a-t-on dénoncé. Pour rappel, la section CNES de l’université de Béjaïa s’est opposée à la tenue de l’assemblée générale de la commission des œuvres sociales, qui a eu lieu les 11 et 12 juin dernier.

B. S.