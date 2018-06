Des habitants de Boussoumar bloquent la RN26

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

La RN26, axe majeur qui relie Béjaïa à Alger et à tout l’Ouest du pays, a été bloquée par des villageois de Boussoumar, tôt dans la matinée d’hier, à hauteur du village agricole, au lieudit «les trois chemins», dans la commune de Timezrit. Les protestataires n’ont trouvé mieux pour réclamer la réfection de la route, qui relie leur village au siège de la commune, donnant aussi accès à la commune de Smaoun, que de procéder à la fermeture de cette route hautement fréquentée, notamment par les poids lourds faisant la navette entre le port de Béjaïa et la zone industrielle de Taharacht, à Akbou. La route desservant le village Boussoumar, longue de quelque six kilomètres, est, selon les habitants, «dans un état dégradation avancée». Pour mieux attirer l’attention des responsables concernés sur leur cas, les protestataires ne se sont pas contentés de bloquer la RN26 dans les deux sens de la circulation, créant ainsi des files immenses de véhicules immobilisés sous un soleil de plomb. En effet, pour paralyser tout trafic routier dans les environs, ils ont, également, bloqué, à l’aide d’objets hétéroclites, les autres voies d’évitement, notamment le chemin de wilaya n° 21. Les premières victimes de cette action musclée des habitants de Boussoumar ne sont autres que les usagers de cette route. Ces dernier attendaient, hier, dans leurs véhicules, des heures et des heures durant dans une chaleur suffocante, le bon vouloir des protestataires qui, eux aussi, attendaient un signe favorable à leur revendication du côté des autorités concernées. Il va sans dire que dans les files des voitures immobilisées, il y avait des malades ou des parturientes qu’il fallait évacuer de toute urgence vers des structures sanitaires, des travailleurs qui devaient rejoindre à l’heure leurs lieux de travail, des camions qui devaient se rendre au port pour charger leurs conteneurs ou livrer des cargaisons de marchandises à des commerçants… Les protestataires ne sont sans doute pas sans ignorer que ce genre d’action, aussi légitime soit-il, retarde tout développement au profit de la wilaya. Et c’est en procédant à des actions similaires que l’on fait fuir les opérateurs voulant investir dans la wilaya. L’on est à l’entame de la saison estivale et des milliers de touristes se préparent activement à se rendre à la capitale des Hammadites pour s’y détendre, mais la fermeture récurrente de routes leur fera, sans doute, changer de destination.

B Mouhoub.