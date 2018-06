Les sages-femmes débrayent !

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Les sages-femmes exerçant à la maternité de Targa Ouzemmour, dans la wilaya de Béjaïa, ont observé, hier, un débrayage «en signe de protestation» contre «la dégradation» de leurs conditions de travail.

Par le biais de leur section syndicale, les protestataires évoquent «un manque évident d’effectifs» à même d’assurer une prise en charge efficiente des parturientes. «Nous ne sommes pas nombreuses pour prendre en charge les dizaines de parturientes de la wilaya de Béjaïa, voire des wilayas limitrophes ; nous demandons à ce que nos effectifs soient étoffés à même de nous permettre de souffler et, partant, assurer de meilleurs prestations aux parturientes», précise la SG de la section syndicale de la clinique mère-enfant de Targa Ouzemmour. Le DG du CHU de Béjaïa promet, tout en appelant les grévistes au dialogue, que «tous les problèmes soulevés seront pris en charge», évoquant l’importante activité au niveau de cette clinique où, détaille-t-il, plus de 40 à 50 parturientes sont quotidiennement prises en charge. Il est à signaler que l’ouverture de la nouvelle clinique d’accouchement mère-enfant de Targa Ouzemmour de Béjaïa est prévue, au plus tard, pour le début du mois d’août. C’est ce qu’a déclaré, dernièrement, le directeur général du CHU, le professeur Abdelmalek Danoune. Une enveloppe de 18 milliards de centimes a été dégagée pour équiper cette structure sanitaire de 120 lits, dont un tiers pour la néo-natalité, un autre pour la pédiatrie et, enfin, le dernier tiers pour la chirurgie pédiatrique, en sus de six blocs opératoires, dont quatre seront fonctionnels dans un premier temps. Ils seront affectés à la chirurgie pédiatrique et à la gynéco-obstétrique. De l’avis des citoyens, il était grand temps que l’extension de la maternité de Targa Ouzemmour ait lieu car elle reste la seule maternité, dans toute la wilaya de Béjaïa, à être prise d’assaut par l’ensemble des parturientes de la région et même des wilayas limitrophes. Parfois, ce sont les parturientes ou leurs parents qui optent pour Targa Ouzemmour par rapport aux effectifs jugés assez compétents, dont des gynécologues, ou au matériel dont dispose celle-ci. Et parfois, ce sont les services des maternités des autres structures hospitalières de la wilaya qui orientent les parturientes vers celle-ci. Il est utile de rappeler, toutefois, que l’ouverture de cette clinique devait avoir lieu en décembre dernier avant que les délais ne soient étirés jusqu’à la fin du mois d’avril et maintenant, on avance le début du mois d’août comme dernier délai.

F. A. B.