Deux morts et 28 blessés en deux jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La wilaya de Béjaïa a vécu une fête de l’Aïd des plus noires. En effet et selon le commandant Soufi des services de la Protection civile de Béjaïa, 24 accidents de la circulation ayant engendré 28 blessés et 2 morts ont été enregistrés durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr. Dans la nuit de vendredi à samedi aux environs de 23h, un accident mortel a eu lieu au niveau de la route nationale n° 9, reliant Béjaïa à Sétif, à proximité de la sablière frontalière des communes d’Aokas et Souk El-Tenine. Il s’agit d’une collision entre deux véhicules légers, une Peugeot 207 et une Golf, qui a causé la mort au chauffeur et à l’un des passagers de la 207, alors que l’autre passager de la même voiture a été transporté en urgence par les pompiers à l’hôpital d’Aokas. Selon nos sources, la victime a subi deux interventions chirurgicales (amputation de la rate et pose d’une broche au niveau de la jambe). Concernant les deux occupants de la deuxième voiture, la Golf en l’occurrence, ils étaient polytraumatisés et leurs jours ne sont pas en danger. L’âge des cinq occupants des deux véhicules oscille entre 24 et 33 ans. Par ailleurs et à quelques encablures de cet endroit, à Tizi N’Bechar, commune relevant de la wilaya de Sétif et frontalière entre les wilayas de Béjaïa et Sétif, un accident spectaculaire a eu lieu durant la même nuit et presque à la même heure. En effet, un véhicule léger de marque Dacia Logan a dérapé et a chuté dans un pont de plusieurs mètres. Les deux occupants du véhicule, âgés de 24 et 27 ans, ont été polytraumatisés dont l’un évacué à la polyclinique de Merouaha dans un état d’inconscience. Il est utile de rappeler que 119 accidents ont été enregistrés, à travers les différents axes routiers de la wilaya de Béjaïa, durant le mois de Ramadhan écoulé, lesquels ont causé 143 blessés et 4 morts.

Deux disparus en mer

Par ailleurs, deux jeunes âgés de 14 et 15 ans, originaires d’El Eulma dans la wilaya de Sétif, ont disparu en mer, hier matin, à la plage de Tassift dans la commune de Melbou. Après l’alerte donnée par les services de sécurité de Souk El-Tenine, la Protection civile a dépêché quatre plongeurs pour entamer les recherches. Vers 11h, l’un des deux adolescents, un certain Boubekeur âgé de 14 ans, a été repêché au niveau du lieu de sa disparition alors que les recherches se poursuivaient encore dans l’après-midi pour retrouver son compagnon. Membres d’un groupe de jeunes mineurs venus probablement passer la journée au bord de la mer, ces deux jeunes ont voulu nager dans une mer agitée avant d’être emportés par les eaux.

A. Gana