Une fillette grièvement blessée par un rottweiler

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Une fillette âgée de 6 ans a été sauvagement attaquée, durant la soirée du samedi dernier, par un chien domestique au niveau du quartier Zmala de la commune d’Aïn-Bessem, à l’ouest de la wilaya de Bouira. La fillette qui se baladait, durant la soirée en compagnie de ses parents, a été surprise par l’attaque d’un chien du type rottweiler qui rodait seul au niveau du quartier. Nos sources ajoutent que la victime a été grièvement blessée au niveau du coup et a été transportée en urgence aux urgences de l’hôpital d’Aïn-Bessem. Vu son état grave et l’absence de chirurgien au niveau de cet établissement hospitalier, elle a été transférée vers l’hôpital de Sour El-Ghozlane, où elle a été opérée en urgence. Le propriétaire du chien a été tout de suite arrêté par la police d’Aïn-Bessem et son chien mis en fourrière, en attendant les conclusions de l’enquête ouverte juste après l’accident, qui a failli couter la vie à cette fillette.

O. K.