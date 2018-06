Les fonctionnaires du commerce protestent

Par DDK | Il ya 48 minutes | 90 lecture(s)

Les fonctionnaires de la direction du commerce et des inspections du commerce de la wilaya de Bouira ont observé, hier matin, un arrêt de travail de deux heures (de 10h à 12h).

Ce mouvement a été suivi de plusieurs rassemblements de protestation devant le siège de la direction du commerce du chef-lieu de la wilaya et des inspections du commerce, suite à l’appel lancé par la section syndicale de l’UGTA. À travers cette action, les protestataires ont voulu dénoncer l’acte d’agression dont ont été victimes deux de leurs collègues au deuxième jour de l’Aïd. Selon le récit des protestataires, deux inspecteurs du commerce ont été violemment pris à partie et agressé au niveau de la localité de Raffour, relevant de la commune de M’Chedallah, par un gérant d’une boulangerie au deuxième jour de l’Aïd. Les deux inspecteurs effectuaient une tournée d’inspection afin de veiller sur le respect des réquisitions des commerçants durant les deux jours de fête. Au niveau de la localité de Raffour, les inspecteurs ont constaté qu’une boulangerie est restée fermée durant le deuxième jour de l’Aïd, alors que le gérant avait déjà été réquisitionné par la direction du commerce. Après avoir constaté l’infraction, les deux inspecteurs ont décidé d’adresser une convocation au propriétaire de cette boulangerie, comme le stipule la réglementation. C’est à ce moment-là que le gérant de la boulangerie, présent sur place, s’est emporté et a agressé verbalement puis physiquement les deux agents du commerce. L’un de ces derniers a été grièvement blessé et a été évacué vers l’hôpital de M’Chedallah. Les fonctionnaires protestataires, qui ont tenu à afficher leur solidarité avec leurs deux collègues, ont assuré que ce genre d’acte est devenu monnaie courante dans la wilaya de Bouira. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail et la sécurisation de leurs missions d’inspections dans la wilaya : «Nous ne pouvons plus assurer nos missions normalement. À chaque fois nous sommes pris à partie par les commerçants et il ne s’agit pas du premier acte d’agression à Bouira. Les responsables du secteur doivent nous assurer l’ensemble des moyens, juridiques notamment, pour qu’on puisse assurer nos missions dans de bonnes conditions», dira l’un des protestataires. Suite à cela, une plainte judiciaire a été déposée par les deux victimes au niveau de la brigade de gendarmerie nationale de M’Chedallah.

L’UGTA dénonce et appelle à l’application de la loi

Dans une déclaration rendue publique hier, la section syndicale UGTA de la direction du commerce de la wilaya de Bouira a dénoncé cet acte d’agression dont a été victime deux inspecteurs du commerce durant la deuxième journée de l’Aïd. Selon le communiqué de l’UGTA, dont une copie nous a été transmise, deux inspecteurs du commerce ont été victimes d’une agression, perpétrée par un commerçant de la localité de Raffour alors qu’ils effectuaient leur mission d’inspection des commerces samedi dernier. La section syndicale de l’UGTA assure, aussi, que l’un des deux inspecteurs agressés ce jour-là est gravement blessé et ne pourra pas assurer sa mission pendant une période dépassant les 30 jours : «Nos deux collègues ont été victimes d’un acte ignoble d’agressions verbale et physique, alors qu’ils assuraient leur noble mission d’inspection des commerces samedi dernier, deuxième jour de l’Aïd. L’un deux a été gravement blessé. Nous dénonçons cet acte de grave violence et nous réclamons des poursuites judiciaires à l’encontre du commerçant agresseur», lit-on dans le communiqué de l’UGTA, dont les rédacteurs dénoncent un manque d’application des textes de la réglementation pour assurer la protection et la sécurité des agents d’inspection des commerces dans la wilaya de Bouira : «Cet acte d’agression, qui n’est pas le premier du genre dans la wilaya de Bouira est causé suite à la non-application des réglementations et des lois, visant à protéger les agents du commerce dans l’exercice de leurs missions. Nous appelons, à cet effet, les responsables de la Direction du commerce ainsi que les services de sécurité à s’impliquer sérieusement pour l’application des textes de loi du secteur et à fournir les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de nos inspecteurs et mettre un terme à ce phénomène d’agression qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans la wilaya de Bouira». Enfin, l’UGTA n’exclut pas la possibilité de se constituer en partie civile pour appuyer la plainte judiciaire déposée par la direction du commerce et les deux inspecteurs agressés contre le commerçant en question. «Nous étudions actuellement toutes les possibilités juridiques afin d’appuyer et de soutenir nos deux collègues au niveau de la justice», affirme le même syndicat.

Oussama Khitouche