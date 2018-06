Plus de 23 tonnes de marchandises saisies

Par DDK | Il ya 49 minutes | 57 lecture(s)

Les services de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou ont enregistré, durant la troisième décade du mois de Ramadhan dernier, un important nombre d’interventions et plusieurs infractions. En effet, selon un document signé par le directeur du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Kada Adjabi, dont nous détenons une copie, les services de la DCWTO ont effectué 3 478 interventions et enregistré 372 infractions pendant les dix derniers jours du mois sacré. Les brigades commerciales, de cette même direction, ont effectué durant la troisième décade du mois de carême 2 082 interventions et dressé 229 procès-verbaux, dont 149 contraventions concernent le défaut d’information sur les prix et les tarifs, 22 pour défaut de registre de commerce, 16 pour activités étrangères, 13 pour opposition au contrôle, 4 pour défaut de facturation, 9 pour pratique de prix illicites et 17 pour différentes infractions. Il a été, également, procédé pendant cette période à la fermeture administrative de quatre locaux commerciaux. Du côté de la qualité et de la répression des fraudes, ce service a enregistré un total de 1 118 interventions qui se sont soldées par l’établissement de 140 infractions, la rédaction de 128 procès-verbaux et l’ordonnance de 7 fermetures. A noter que la plupart de ces infractions relèvent du manque d’hygiène, d’absence d’autocontrôle et de non respect de la chaîne de froid. Ces services ont aussi enregistré 4 procès-verbaux pour exposition à la vente d’un produit toxique. Par ailleurs, la quantité des produits impropres à la consommation, saisis, est de l’ordre de plus de 23 tonnes, pour une valeur de 334 millions de centimes.

Rachid Aissiou