On prépare la Fête de la nature

Une réunion a eu lieu en début de semaine au siège de la Conservation des forêts, afin de préparer la Fête de la nature qui se déroulera du 26 juin au 5 juillet qui sera abritée par plusieurs sites de la wilaya de Béjaïa. Un programme a d’ores et déjà été tracé, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l'association «Assirem» de Gouraya, les directions de la Jeunesse, de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Pèche et du Tourisme, le CNL, l'UCD et le PNG, ainsi que les communes de Tamridjet et Feraoune et plusieurs associations telles «Assirem de Gouraya» et «Imelahen». «La manifestation en est à sa 5ème édition et ses répercussions bénéfiques sont notables sur l’environnement, notamment en termes de développement durable et sensibilisation du grand public sur les problèmes touchant la forêt, la montagne et le littoral. Les sports et les loisirs seront également associés à la cause environnementale, dans une même thématique ‘’Les couleurs de mon pays Algérie’’», nous explique un membre d’association. Chaque partenaire devra apporter sa contribution, indique-t-on encore. Par ailleurs, nous apprenons que le 17 juin dernier, une visite au Musée de Géologie et au Musée de biodiversité du Parc National du Gouraya a été effectuée par l’Attaché de l’ambassade britannique, Carl Stokes, en compagnie de sa femme Elisabeth Stokes et de sa mère Pearl Stokes. Il a par ailleurs annoncé une visite prochaine au PGN du nouvel ambassadeur de son pays en Algérie.

