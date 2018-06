Lancement d’une campagne

Par DDK | Il ya 49 minutes | 38 lecture(s)

La conservation des Forêts de la wilaya de Béjaïa a lancé depuis hier une campagne de sensibilisation contre les feux de forêts. Cette campagne durera 20 jours au cours desquels des éléments de la conservation des Forêts, en collaboration avec ceux de la Protection civile indiqueront aux citoyens des différentes communes quelques-uns des divers moyens d’éviter un départ de feu. Pour toucher le maximum de citoyens, ils dressent des barrages et y distribuent des T-shirt, des caquettes et des autocollants. Ils installent également, sur les routes à grande circulation, des panneaux géants pour sensibiliser les conducteurs à faire attention aux feux de forêts. Ils conseilleront aux habitants, souligne notamment un chef de service de la conservation des Forêts de Béjaïa, de ne pas allumer de feu durant la période allant du 1er juin au 31 octobre, d’enlever les herbes autour des habitations dans les villages, de désherber aux alentours des terrains agricoles. Cette année, suite aux considérables pluies tombées durant le printemps, une folle végétation a poussé dans les champs et a envahi les fossés qui bordent les routes. Le moindre mégot jeté par mégarde par la vitre d’une voiture peut être à l’origine d’un incendie pouvant ravager des milliers d’hectares. La direction des Travaux publics a aussi été invitée par courrier à désherber, avant qu’il ne soit trop tard, les abords des routes nationales et de wilaya, idem pour les APC qui doivent le faire pour les routes et chemins communaux. La SNTF est quant à elle destinataire d’une correspondance l’invitant au désherbage des abords des voies ferrées. Au niveau des lignes à haute tension, la Sonelgaz doit réaliser des tranchées pare-feux. La conservation des Forêts, de son côté, réalise des tranchées pare-feux et des pistes destinées à faciliter le passage des engins de la Protection civile à tout moment. La conservation des Forêts a également installé, à travers les forêts de la wilaya, 13 postes de vigiles prêts à signaler dans les secondes qui suivent la moindre fumée suspecte. Quant aux véhicules anti-feux, la structure peut disposer de 11 pick-up équipés de réservoirs et prêts à démarrer au moindre signal des vigiles. La Colonne mobile de lutte contre le feu, composée de 48 éléments, est installée à Béjaïa couvrant onze wilayas.

B. Mouhoub