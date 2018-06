56,88% de taux de réussite

Par DDK | Il ya 49 minutes | 57 lecture(s)

Selon la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, le taux de réussite aux épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) est de 56,88% au niveau national. Les résultats ont été dévoilés, dans l’après-midi d’hier, sur le site de l’Office national des examens et concours. Lors de son intervention, durant la soirée de dimanche passé, dans l’émission «Hiwar Essaa» de l’ENTV, Mme Benghabrit a qualifié ce taux d'«acceptable» par rapport à l'année précédente, précisant que le taux de réussite chez les filles a atteint les 58,20%, saluant dans ce sens leur assiduité. A rappeler que le nombre des candidats aux épreuves du BEM a atteint 595 865, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l'année dernière, lors de laquelle l’on a dénombré 566 221 candidats. Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en première année secondaire, sur la base de la moyenne décrochée à l'examen national et celle de l'évaluation continue de l'année. Par ailleurs, la même responsable a fait savoir que le débat sur le dossier de la réforme du Baccalauréat se poursuit toujours. Mme Benghabrit a tenu à souligner, dans ce sillage, que les rencontres prévues avec le partenaire social (syndicats et associations de parents d'élèves) pour la présentation des propositions «concernaient l'aspect organisationnel et non le contenu». A noter que les épreuves du baccalauréat débuteront demain, au niveau national. Selon la première responsable du secteur de l’Education, la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat «nécessite de prendre en compte l'évaluation continue de l'élève, à partir de la deuxième année secondaire, en accordant la priorité aux épreuves écrites de l'examen du baccalauréat pour éviter de gonfler les notes de l'élève lors de l'évaluation continue». Dans un document intitulé «Politique éducative», le département de Benghabrit a indiqué que la politique éducative en Algérie «repose sur un cadrage stratégique des opérations à entreprendre jusqu'en 2030, pour assurer la continuité de la mise en œuvre de la réforme du système scolaire, dont le principal objectif est un enseignement de qualité».

Samira Saïdj