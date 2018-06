2 000 policiers pour sécuriser le Bac

Par DDK | Il ya 48 minutes | 51 lecture(s)

Près de 2000 policiers vont sécuriser les épreuves du Bac dans la wilaya de Boumerdès. En effet, les éléments de la sécurité seront déployés selon leurs spécialités à travers la wilaya afin d’assurer toutes les conditions pour le bon déroulement de cet important examen dans le cursus des élèves. En plus des moyens humains, des moyens matériels importants seront mobilisés. Des détecteurs de métaux et des appareils de brouille de champ téléphonique seront également installés afin d’éviter les fuites de sujets notamment à travers les réseaux sociaux. Par ailleurs, ils sont près de 12 383 candidats à passer l’examen du Bac, répartis sur 45 centres à travers la wilaya. Près de 4400 parmi eux sont candidats libres, et 677 candidats passeront l’épreuve de Tamazight dans 17 centres d’examen dans 10 communes des 32 que compte la wilaya. Parmi les conditions susceptibles de faciliter la tâche aux candidats, le transport assuré par des bus de ramassage scolaire, mobilisés pour la circonstance et la restauration au niveau des centres.

Y. Z.