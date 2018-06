Un ex-gendarme condamné à 3 ans de prison

Par DDK | Il ya 49 minutes | 115 lecture(s)

Un ex-gendarme de Boumerdès a été condamné à une peine de trois ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA, par le tribunal pénal de Sidi M’Hamed, à Alger. Il était poursuivi pour avoir usé de sa fonction de sergent dans un corps constitué et réclamé une somme d’argent dans le cadre d’une affaire de drogue. Selon des sources, l’accusé a réclamé la somme d’un milliard de centimes au père d’un individu arrêté dans une affaire de vente de cocaïne. Le sergent était chargé de suivre l’affaire en question. Le procureur de la République avait requis une peine de cinq ans de prison ferme à son encontre. Durant son audition, l’inculpé a nié les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il avait juste eu des informations faisant état de présence d’un groupe de jeunes qui vendait de la drogue et il qu’il n’avait fait que son travail en traquant les malfaiteurs. Selon nos informations, l’inculpé a été arrêté en flagrant délit, lorsqu’il recevait de l’argent de la part du père de l’un des jeunes.

Y. Z.