Journée d’étude sur le transport

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le secteur du transport a été, hier, au cœur d’une journée d’études organisée par le laboratoire de recherche Lamos de l’université de Béjaïa. Dans la ville de Béjaïa, comme dans toutes les grandes villes d’Algérie, l’évolution du secteur pose problème, à telle enseigne que les transports, tous types confondus, constitue un véritable défi pour les responsables du secteur. «On doit impérativement anticiper l’évolution des besoins en mobilité des personnes et des biens», expliqueront les intervenants. «Il faut en faire un facteur essentiel du développement socioéconomique du pays», a-t-on ajouté. On fera remarquer par ailleurs : «Présentement, la croissance de la mobilité se traduit par la saturation des infrastructures de transport», «d’où la nécessité de maitriser les méthodes et les outils scientifiques qui ont fait leur preuve dans le monde», a-t-on préconisé. La rencontre organisée, hier, par le laboratoire Lamos, se propose de faire le point sur les «synthèses de travaux relatifs à l’utilisation des outils de modélisation et des techniques d’aide à la décision pour représenter et résoudre des problèmes liés au secteur du transport». Dans ce cheminement, quelques travaux en rapport avec les systèmes intelligents pour la modélisation et l’optimisation de la gestion du trafic dans les réseaux de transport, réalisés par des chercheurs du laboratoire Grettia de l’IFSSTAR (Paris) ont été présentés devant une assistance, composée essentiellement d’acteurs en Recherche opérationnelle. Ces travaux portaient sur la gestion intelligente de carrefours dotés de feux tricolores en sus de la présence de véhicules communicants, la gestion intelligente de transport collectif de voyageurs (bus, train ou métro) et la régulation intelligente d’accès autoroutiers (autoroutier-urbain). Une autre communication a traité des problèmes de transport dans la wilaya de Béjaïa, formulés par des organismes socioéconomiques et des entreprises du secteur industriel de la wilaya.

D. S.