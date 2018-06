530 candidats au rendez-vous

Par DDK | Il ya 49 minutes | 87 lecture(s)

Tout le monde était au rendez-vous, hier matin, au niveau des deux centres retenus pour l’examen du baccalauréat, à savoir, le collège Ounar Mohamed sis au centre du chef-lieu de daïra et de commune de Maatkas, et le lycée Said Mouzarine (Ex Technicum) sis à Bouhamdoune, qui accueilleront les 530 candidats à l’obtention du fameux sésame qui ouvre les portes de l’université. Il faut dire que toutes les dispositions organisationnelles sont prises par les autorités. Toutes les conditions sécuritaires et logistiques étaient réunies. Soulignons que la daïra de Maatkas compte 03 lycées dont un dans la commune de Souk el Ténine. Les deux autres examens scolaires, à savoir, le BEM et la 5ème se sont également bien déroulés. 1346 candidats ont pu composer dans les meilleures conditions (664 pour le BEM et 682 pour la 5ème). Les résultats ont été tout aussi satisfaisants et le taux de réussite est équivalent à la moyenne de wilaya dans les 02 examens.

Amayas idir