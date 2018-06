Boulazazene nouveau conservateur des forêts

Par DDK | Il ya 46 minutes | 84 lecture(s)

Boulazazene Abdelmoumene est le nouveau conservateur des forêts de la wilaya de Béjaïa. La cérémonie de son installation officielle a eu lieu dimanche dernier, au siège de la wilaya, en présence du wali de Béjaïa par intérim, du P/APW, M. Haddadou, des chefs de daïras et de nombreux élus municipaux, ainsi que des cadres du secteur des forêts. M. Boulazazene Abdelmoumene succèdera au désormais ex-conservateur des forêts, en l’occurrence M. Mahmoudi Ali, appelé pour exercer les fonctions de directeur central de la gestion du patrimoine forestier et alfatier (DGPFA). En outre, une autre rencontre s’est tenue au niveau de la conservation des forêts. La rencontre a été présidée par l’inspecteur général des forêts, en présence de l'ensemble des chefs de services et chefs de circonscriptions de la conservation des forêts de Béjaïa. Par ailleurs, des responsables de la conservation des forêts de la wilaya ont animé, avant-hier, une conférence sur la dégradation rurale au niveau de la salle des fêtes municipale de Kherrata. Cette rencontre a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la désertification. Les autorités locales, les services de sécurité et le mouvement associatif ont été présents à cette conférence.

Rachid Z.