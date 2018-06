La nouvelle gare maritime mise en service

Par DDK | Il ya 11 minutes | 3 lecture(s)

Le premier car-ferry de la saison estivale 2018, en provenance de Marseille, a accosté avant-hier à 9h, au port de Béjaïa, au niveau du quai de la nouvelle gare maritime.

En construction depuis 2013, la nouvelle gare maritime de Béjaïa a été mise en service, avant-hier, jeudi, en présence du wali par intérim de Béjaïa, des autorités locales du P-DG sortant de l’entreprise portuaire de Béjaïa, M. Achour Djelloul, du nouveau DG du port M. Réda Benmehidi, et des autorités portuaires. En effet, le Vizzavona appartenant à la compagnie Corsica Linea est arrivé avec à son bord 115 passagers, dont 7 piétons et 61 véhicules. Ce navire de 188,3 mètres de longueur et de 28,7 mètres de largeur, peut accueillir près de 800 passagers et dispose de 191 cabines et 240 fauteuils. Côté fret, sa capacité est de 2 500 mètres linéaires (m/l) de fret roulant. Au port de Béjaïa, les voyageurs ont été accueillis au niveau du bloc intérieur de la nouvelle gare maritime, conçue selon les standards internationaux et offrant les meilleures conditions d’accueil et de transit aux passagers, à savoir aménagement d'un couloir vert destiné aux familles, personnes âgées et handicapées, renforcement des guichets de formalités de police et de douanes, installation de box pour les formalités de police des passagers sans véhicules et facilitation de la circulation des véhicules. «Toutes ces améliorations et facilitations ont réduit de manière conséquente les délais d’embarquement et de débarquement des passagers et de leurs véhicules. Le premier véhicule a quitté le car-ferry à 9h20 mn et le dernier à 9h26 et les piétons entre 9h25 et 9h26», a indiqué le communiqué du port de Béjaïa. Invités à une visite guidée de la nouvelle gare maritime, le commandant Mathieu Brunet, le 2ème commandant Franck et deux autres membres de l’équipage du Vizzavona ont été très impressionnés par cette infrastructure qu’ils ont qualifiée «d’endroit magnifique, accueillant et fonctionnel et sans doute le plus beau de tout le pourtour méditerranéen». Pour rappel, le programme estival du trafic maritime de voyageurs pour cette année prévoit 19 escales en aller-retour (10 pour Corsica Linea et 9 pour l’ENTMV), qui s’étaleront jusqu'au 9 septembre prochain. «L’attraction ville-port est subtilement conçue avec la mise en valeur des interfaces (Accès-sorties) et la sauvegarde de la beauté de l’environnement et cette nouvelle gare maritime compte offrir les meilleurs standards mondiaux en terme de fiabilité et de qualité de service autant pour les passagers que les personnels opérant sur le site», a indiqué à l’APS le P-DG sortant de l’entreprise portuaire de Béjaïa, M. Djelloul. «Plusieurs destinations sont au menu, notamment vers Tunis (Tunisie), Barcelone (Espagne), Gene (Italie) et Split (Croatie) et ce, outre l’effort d’accroissement du cabotage national, notamment vers Alger et Annaba», a-t-il ajouté.

Rachid. Z