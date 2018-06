Plus de 3 300 gardes forestiers mobilisés

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La conservation des forêts de la wilaya de Bouira a lancé, au début du mois en cours, un plan spécial de lutte contre les feux de forêts et les incendies en tous genres.

Ainsi, pas moins de 3 341 gardes forestiers, 28 brigades mobiles, 18 camions-citernes, 59 ambulances, 192 camions et plusieurs autres engins qui ont été déjà engagés au niveau des 45 communes de la wilaya depuis la semaine dernière, ont été mobilisés. En plus de ces équipements, la conservation des forêts a aussi prévu 87 points d’eau à la disposition des intervenants pour lutter contre les incendies, et ce, en plus de la réalisation de 10 points de contrôle dans différentes forêts et aussi de 175 km de routes forestières et 3 km de tranchées dans les forêts qui ont été viabilisés et préparés pour les opérations d’intervention et de surveillance du tissu forestier de la wilaya : «Dans les zones sensibles, nous avons déjà procédé à des réparations sur les pistes touchées par les inondations. Cela évitera des complications aux véhicules des équipes d’intervention lors de l’exercice de leur mission sur le terrain», affirme le chef de service de la protection de la faune et de la flore de la conservation des forêts de la wilaya de Bouira. Toujours selon notre interlocuteur, la grande nouveauté cette année c’est l’acquisition et la mise en service de nouveaux équipements et tenues résistants aux flammes, au profit des gardes forestiers. «Il s’agit d’un ensemble d’habits qui protège le corps des flammes lors des interventions, à l’instar de la tenue de la Protection civile», précise le même responsable. Notre interlocuteur ajoute que des séances de formation sur l’usage et la manipulation de ces tenues, qui contiennent aussi des casques de respiration, ont été organisées au profit des gardes forestiers et des agents de la Protection civile. Par ailleurs et concernant la colonne mobile pour la lutte contre les incendies, composée d’agents de la Protection civile, de gardes forestiers et d’agents municipaux, notre interlocuteur précise que ce dispositif sera mis en place dès la fin du mois de juin en cours. Cette colonne mobile qui sera mobilisée durant toute la période estivale, sera dotée de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires. Elle sera aussi appuyée lors de ses interventions par un hélicoptère spécialisé de la Protection civile. En plus du plan d’intervention, la conservation des forêts a tracé un autre programme pour la sensibilisation et la lutte contre les feux de forêts. Une caravane sillonnera, à partir d’aujourd’hui, plusieurs localités de la wilaya, notamment celles situées en lisières des zones forestières, afin d’attirer l’attention des citoyens sur l’importance de la protection du tissu forestier et d’expliquer les différents modes d’intervention en cas d’incendie signalé. Pour rappel, les feux de forêts enregistrés durant l’été 2017 ont touché pas moins de 14 communes de la wilaya. Les dégâts occasionnés étaient importants. Des villages entiers ont été encerclés par les flammes et des dizaines de personnes évacuées aux hôpitaux suite à des brûlures et à cause d’asphyxie, notamment au Nord-ouest de la wilaya. Pas moins de 80 foyers ont été incendiés ou partiellement touchés par ces incendies, notamment dans les communes de Bouderbalah, Zbarbar, Mâala et Lakhdaria. Les pertes du secteur agricole étaient aussi énormes. Plus de 30 000 arbres fruitiers ravagés, 150 ruches détruites, 15 000 poules et des dizaines de têtes ovines et bovines ont été décimées.

Oussama Khitouche