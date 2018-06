L’école Ahmed Chabi lauréate

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Après les prix de Top school et Top city organisés les mois écoulés, le wali Abderrahmane Madani Fouatih a organisé, juste après l’annonce des résultats de l’examen de 5e AP, le prix d’Excellence school pour désigner l’école la plus performante en matières de résultats scolaires. Ainsi, le Prix d’Excellence school, dans sa première édition, est revenu à l’école Ahmed Chabi de Souk El-Had, municipalité située à une quinzaine de kilomètres au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. Les critères de désignation de la meilleure école de la wilaya sont la stabilité du personnel administratif et pédagogique, le nombre d’élèves ayant enregistré des notes égales à 10/10, le nombre d’élèves ayant refait l’année, la situation géographique de l’école à savoir une région urbaine, semi-urbaine et rurale, ainsi que le nombre de clubs scientifique et culturel créés et, enfin, le nombre de prix décrochés à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, et ce sur les quatre dernières années scolaires. Et en se basant sur ces critères, sur les 375 écoles participantes à cette première édition, la commission présidée par le secrétaire général de la wilaya, a désigné l’école Ahmed Chabi de Souk El-Had comme lauréate avec 132.5 points sur les 200 possibles, talonnée de près par l’école Abdelhamid Ibn Badis de Bordj Ménaïel avec 118 points. Le prix d’Excellence school sera, ainsi, décerné par le wali Madani Fouatih à l’école Ahmed Chabi, le 5 juillet, prochain date coïncidant avec la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Pour rappel, quatorze élèves sur les seize ayant obtenu à l’échelle du département des notes égales à 10/10 ont reçu des mains du wali de précieux cadeaux au siège de la wilaya en présence de leurs parents. Quant aux deux autres, eux recevront leurs pris à l’école Ahmed Chabi en date du 5 juillet prochain, en même titre que leur école qui recevra le prix d’Excellence school. À noter que douze écoles ayant décroché un bon classement au concours d’Excellence school et soixante-treize autres ayant obtenu des résultats de l’ordre de 100% aux épreuves de fin du cycle primaire seront également récompensées. Enfin, pour rappel, le taux de réussite aux examens de cycle primaire dans la wilaya de Boumerdès est de l’ordre de 84,97%, soit 17 674 admis sur les 20 801 inscrits à cet examen.

Hocine Amrouni