Grève au département des sciences économiques

Le département des sciences économiques de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira est paralysé par une grève des étudiants.

Par cette action de contestation, les étudiants grévistes réclament le report des examens du deuxième semestre, prévus pour cette semaine, au mois de septembre prochain. D’après les grévistes, le programme des examens affiché par l’administration est trop chargé. «Le planning affiché prévoit 3 à 4 examens par jour, et ce, sur une durée de plus d’une semaine. Ce planning est chargé et ne nous convient guère», confie les étudiants de ce département. Toujours à propos du planning, les grévistes expliquent que celui-ci ne prévoit pas des sessions de consultations. «Même si les examens aient lieu à la date indiquée, nous n’avons pas cette possibilité de consulter nos copies et introduire éventuellement des recours, car le planning ne prévoit pas de cessions de consultations», indiquent encore les étudiants du département des sciences économiques. C’est pour toutes ces raisons que les étudiants exigent un report de la date des examens du second trimestre. «Nous voulons un report des examens pour nous permettre de réviser à tête reposée, mais également de passer ces mêmes examens dans des conditions favorables», déclare un étudiant, membre d’une organisation estudiantine. Pour le moment, l’administration du département n’a pas encore statué sur le report ou non des examens. Les étudiants restent, donc, suspendus à une décision de l’administration qui pourrait intervenir ultérieurement. Pour rappel, par le passé, des étudiants avaient formulé la même demande et l’administration a fini par céder.

