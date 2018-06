Séminaire sur l’impact de la concurrence déloyale sur l'économie

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Dans le cadre du programme de sensibilisation en termes de concurrence et des pratiques commerciales initié par le ministère du Commerce, la direction du commerce de la wilaya de Béjaïa et l’université Abderrahmane Mira organisent, le 27 du mois en cours, un séminaire au niveau du centre national de la recherche en langue et culture amazighes, sis au campus d’Aboudaou. Sous le thème «Les effets de la concurrence déloyale sur l’économie», le séminaire verra la participation d’un panel de responsables de plusieurs secteurs. On citera le recteur de l’université de Béjaïa, les directeurs de la santé, des travaux publics, du logement, de la culture, du tourisme et de l’artisanat, le trésorier et le contrôleur financier, la directrice du CACQE de Béjaïa, le chef d’inspection divisionnaire des douanes, le préposé du CNRC-Béjaïa, les présidents du FCE-Béjaïa et du CAP Béjaïa, les présidents des chambres de commerce, de la pèche et de l’artisanat. Participeront également l’association de protection du consommateur (Talsa), la Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, les opérateurs économiques (industriels, importateurs, grossistes et détaillants), les enseignants de l’université de Béjaïa, les cadres de la direction du commerce et des universitaires. Neuf communications sont prévues durant ce séminaire qui verra, aussi, la signature d’un protocole de coopération entre l’université Abderrahmane Mira et la direction du commerce de la wilaya de Béjaïa. Cela dit, pour rappel, et en application du programme de suivi de l’application des dispositions de l’ordonnance nº03-03 du 19 juillet 2003, relative à la concurrence, modifiée et complétée, initié par le ministère du Commerce, la direction du commerce de la wilaya de Béjaïa a organisé deux séances de travail au niveau de la salle des réunions de son siège : La première a eu lieu le 9 mai 2018 avec la présence des distributeurs des produits laitiers exerçant au niveau de la wilaya de Béjaïa, et la deuxième a eu lieu le 29 du même mois avec la présence des représentants des minoteries de la wilaya de Béjaïa. Des problèmes, préoccupations et contraintes rencontrés en termes de concurrence pour les activités choisies, ont été recueillis.

Rachid Z.