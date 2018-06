Une fillette de 2 ans meurt par noyade

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Une fillette âgée de deux ans et répondant aux initiales CH. I., a trouvé la mort par noyade, avant-hier soir, dans une retenue agricole située près du village Ouled Aïche, dans la commune de Souk El-Khemis, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, la malheureuse s’était perdue dans l’après-midi de vendredi dernier, alors qu’elle se baladait avec son père, près du domicile familial. Après avoir constaté sa disparition, le père de la victime a aussitôt engagé des recherches, et ce n’est que dans la soirée qu’il fera la découverte macabre. Le corps sans vie de la victime a été repêché après quelques minutes et transféré vers l’hôpital d’Aïn-Bessem. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale, afin de déterminer les causes exactes du drame qui a plongé toute une famille dans le deuil.

O. K.