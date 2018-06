Des cours d’initiation aux futurs hadjis

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La caravane nationale de pèlerinage «El Hadj El Mabrour», organisée par l’office national du pèlerinage et de la Omra, fera, aujourd’hui à partir de 9h, une escale à la mosquée El Kaouther de la ville de Béjaïa. Elle prodiguera des conseils aux futurs hadjis qui y sont, d’ailleurs, invités. Placée sous le slogan «la jurisprudence des rites et la morale du pèlerin», cette rencontre sera une sorte de simulation du périple du hadji au niveau de la Mecque. Une maquette ou un prototype de la «kaâba» va être dressé au niveau de la mosquée, ainsi que quelques endroits faisant partie des rites lors de la saison du pèlerinage tels que «Safa wa el marwa», le lieu de lapidation pour que les futurs pèlerins puissent suivre la simulation et essayer d'apprendre comment procéder le jour «J». Des leçons de simulation seront présentées par des membres de la caravane, expliquant les différentes étapes pour accomplir les rites du 5e pilier de l'Islam.

A Gana.