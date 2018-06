Les candidats plutôt soulagés

Par DDK | Il ya 1 heure | 200 lecture(s)

Les épreuves du Baccalauréat se sont poursuivies hier pour la quatrième journée.

Comme tout le monde le sait, pour parer aux fuites, les réseaux sociaux ont été fortement brouillés. Hier, les candidats de la filière lettres et langues étrangères ont subi l’épreuve d’histoire-géographie. L’après-midi de la même journée a été consacré à l’épreuve de la langue amazighe. Lors d’une tournée au niveau des centres d’examen de la capitale, nombre de candidats rencontrés ont jugé le sujet d’histoire-géographie «abordable». Contrairement à l’épreuve de philosophie, que beaucoup de candidats diront avoir mal abordée, celle d’histoire-géo semblait à la portée de ces derniers. En effet, les sujets proposés sont jugés «abordables» par la majorité des candidats rencontrés aux alentours des centres d’examen de la capitale. Confiants et soulagés, ils donnaient l'impression d'être satisfaits aussi bien des sujets proposés que des conditions du déroulement de l'examen. Des groupes se formaient à l’extérieur des centres au fur et à mesure que les lycéens sortaient des salles d’examen. Sujet à la main, ils discutaient sur les questions posées. «J’ai bien travaillé, le sujet était à ma portée. Il suffisait juste de réviser», a lancé un candidat devant le portail du CEM Haroun Errachid, en compagnie d’autres lycéens. «Le sujet d’histoire-géographie était facile et renvoie au programme des cours dispensés durant l’année scolaire», a signifié une autre candidate, l’air soulagé. Même constat devant les centres d’examen d’El Idrissi et celui d’Ibn Nass, sis à la place du 1er mai, à Alger, où les candidats estiment que le même sujet a été «facile». A noter que les dernières épreuves sont prévues pour aujourd’hui, dernier jour de l’examen. Les candidats auront à passer l’épreuve de la troisième langue étrangère comme ultime examen. Selon la première responsable du secteur, les résultats du Bac seront annoncés vers le 20 juillet prochain. Rappelons, toutefois, que cet examen décisif a été marqué par la fuite du sujet de langue arabe, quelques minutes après le rétablissement de la connexion, nonobstant les mesures drastiques déployées par le ministère pour empêcher toute fraude et fuite de sujets.

L. O. CH.