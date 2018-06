Des souscripteurs protestent

Par DDK | Il ya 2 heures | 145 lecture(s)

Des dizaines de souscripteurs des programmes de réalisation de 154, 134 et 45 logements de type LPA (logement public aidé) ont protesté, hier matin, devant le siège de l’agence foncière de Bouira afin de réclamer la relance des travaux de réalisation des trois projets qui accusent, selon eux, un retard important. D’après les déclarations de certains protestataires, le taux d’avancement des trois projets lancés au mois de mai 2013 ne dépasse pas actuellement les 40%, alors que les délais initiaux étaient fixés à seulement 24 mois. Les protestataires affirment aussi s’être acquittés de l’ensemble des tranches financières du crédit au logement. «Nous sommes tous des fonctionnaires de l’Etat. Nous avons dépensés des sommes de plus de 200 millions pour régler les tranches du crédit LPA. Malheureusement, nous attendons ces logements depuis plus de cinq ans. Une attente qui risque de perdurer puisque les travaux sont à l’arrêt dans les trois chantiers», dira l’un des souscripteurs. Selon ce dernier, et au niveau du chantier des 134 logements, l’entreprise en charge du projet n’a même pas achevé les travaux des gros œuvres. «Au niveau de ce chantier, c’est la cata ! L’entreprise n’a même pas terminé le béton, et il reste encore un bâtiment qui n’a même pas été lancé. L’agence foncière qui est en charge de ce programme doit trouver une solution pour nous faire sortir de cette situation, très pénalisante, puisque nous déboursons des sommes conséquentes pour louer des maisons». De son côté, le directeur par intérim de l’agence foncière de Bouira a assuré, dans une déclaration à nos confrères de la radio locale, que plusieurs démarches de résiliations de contrat et de mise en demeure ont été entamés par ses services concernant ces trois projets LPA qui accusent un très grand retard de réalisation. Il affirmera aussi que de nouvelles entreprises seront retenues très prochainement pour la réalisation de ces logements. Il s’est aussi engagé à veiller au respect des nouveaux cahiers des charges qui seront élaborés par la commission des marchés de l’agence foncière.

Oussama K.