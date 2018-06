Lancement officiel de la saison estivale aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 230 lecture(s)

Le lancement officiel de la saison estivale aura lieu, aujourd’hui, dans la commune d’Azeffoun, à 60 km au Nord-est de Tizi-Ouzou. Ce lundi coïncidant avec la Journée nationale du tourisme, un programme riche et varié a été tracé à l’occasion. La cérémonie sera présidée par le ministre du secteur et le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali. L’adjoint au maire de la commune d’Azeffoun, Saïd Fraga, nous dira : «Un programme exceptionnel a été préparé pour l’ouverture officielle de la saison estivale, qui coïncide cette année avec le 20e anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounès. Trois jours d’activité sont ainsi programmés au niveau du centre culturel Tahar Djaout. Au menu, une vente dédicace du dernier ouvrage du sociologue Smail Gime, des expositions, des spectacles musicaux, de la poésie et un gala artistique». La commune d’Azeffoun, souffre toutefois durant l’été d’un gros problème de circulation, ne disposant que d’un unique accès, ce qui engendre des embouteillages monstres qui asphyxient la ville tout le long de la journée. Saïd Fraga s’explique à ce sujet : «Nous avons réalisé un tronçon qui mène du centre-ville vers l’hôpital, ce qui a un tant soit peu décongestionné le trafic routier. Nous comptons par ailleurs faire une rocade pour éviter le centre-ville, elle reliera le port, l’hôpital et le côté Ouest de la ville». Le problème d’eau potable est également récurrent durant toute l’année dans la commune, même s’il s’accentue durant la saison estivale. L’élu RCD dira : «Je lance un appel aux responsables de l’ADE pour augmenter les quantités d’eau destinées à notre ville en été, en attendant que le deuxième forage prévu à Sidi Khelifa soit réalisé. Le projet a en effet enregistré un grand retard, suite aux intempéries qui ont causé le report du début des travaux». Malgré tous ces problèmes, la ville d’Azeffoun a repris ses couleurs d’été et les familles sont de plus en plus nombreuses à y arriver.

Djaffar Ouigra.