Trois morts et onze blessés à Djebahia

Par DDK | Il ya 1 heure

Trois personnes ont trouvé la mort et onze autres ont été blessées dans deux accidents de la circulation survenus séparément sur le tronçon autoroutier de Djebahia (Ouest de Bouira), ces dernières quarante huit heures, a-t-on appris de sources médicales et des services de la Protection civile de la wilaya de Bouira. Deux hommes, âgés de 40 et 44 ans, ainsi qu’une femme de 65 ans ont rendu l’âme sur le lieu de l’accident, qui s’est produit sur la pente autoroutière de Djebahia, suite à une collision entre un camion et deux véhicules légers. Sept autres personnes ont été blessées, dont deux sont dans un état grave, a-t-on précisé de mêmes sources. Pas loin de cette même pente autoroutière, un carambolage a impliqué un bus de transport de voyageurs, un camion et dix voitures touristiques, causant des blessures à sept autres personnes, ont encore ajouté les services de la Protection civile. Toutes les personnes blessées ont été évacuées vers l’établissement public hospitalier de la ville de Lakhdaria pour subir les soins nécessaires, tandis que les trois autres personnes décédées ont été transportées à la morgue du même hôpital, selon les mêmes sources. Deux enquêtes ont été ouvertes par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de ces drames.

