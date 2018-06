Les jeunes de Bouira en pèlerinage

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Les associations Assayas des arts du théâtre et Ithran d’Aghbalou, vont organiser aujourd’hui un pèlerinage à Béni Douala à l’occasion de la commémoration du 20ème anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounes. Selon Nacer Terrad, président de l’association Ithran, une trentaine de personnes seront du voyage. Sur place, les organisateurs comptent organiser une cérémonie de recueillement, suivie d’un dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du chantre de l’amazighité, tombé sous des balles assassines un certain 25 juin 1998. Il est prévu aussi une visite du musée dédié à la vie et à l’œuvre du défunt artiste. Dans la soirée, une veillée aux bougies au pied de la tombe de Matoub est également prévue. Selon M. Terrad, l’association qu’il préside perpétue cette tradition depuis l’an 2000. «Pour nous, Lounes est un repère et surtout un symbole de la lutte pour l’identité et la culture amazighes. Chaque 25 juin, nous effectuons une halte pour rappeler l’œuvre et le combat de cet homme, gravés dans la mémoire collective. Notre petit hommage est le moins qu’on puisse faire pour saluer la mémoire de cet immense artiste», confie notre interlocuteur. M Terrad dit que son association prendra part aux festivités commémorant l’assassinat de l’artiste demain 25 juin au soir, à Ain El Hammam à travers un monodrame intitulé «Taghdemt Taqudar-t» (la justice boiteuse). Cette œuvre produite par l’association «Ithran» est mise en scène par la comédienne Nacira Benyoucef. Toujours dans le cadre de cette commémoration, l’association «Assayas» des arts du théâtre va prendre part le 26 juin à des festivités organisées à cette occasion à Bouzeguène avec une pièce théâtrale intitulée «Thirga umazigh» (le rêve de l’amazigh).

Une fresque murale à l’effigie de Matoub inaugurée aujourd’hui à Ath Leqsar

Une fresque murale à l’effigie du défunt Matoub Lounès sera inaugurée aujourd’hui lundi, au niveau du chef-lieu de la commune d’Ath-Leqsar, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la wilaya de Bouira. Réalisée par un jeune artiste de cette commune, la fresque sera inaugurée à l’occasion d’une cérémonie populaire de recueillement à la mémoire du «Rebelle», initiée par un collectif de jeunes de cette commune. Selon l’un des organisateurs, cette cérémonie sera ouverte au grand public et regroupera l’ensemble des citoyens et les représentants du mouvement associatif local. Elle sera accrochée d’une manière symbolique au siège de la mairie d’Ath-Leqsar, situé au centre du chef-lieu municipal. «Nous allons rendre un grand hommage à Lounès Matoub, à l’occasion de l’anniversaire de son assassinat. Une grande fresque a été réalisée par un jeune artiste de notre commune, et nous allons l’inaugurer aujourd’hui (lundi NDLR), en présence de nombreux militants pour la cause identitaire de notre région et du mouvement associatif. La fresque sera pour nous, un symbole apparent de l’immortalité et du grand respect que doivent les citoyens de la région, à la personne de Matoub», explique Hamid, l’un des jeunes initiateurs.

D. M. et O. K.