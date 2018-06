Décès de six personnes par noyade en 24h

Par DDK | Il ya 57 minutes | 84 lecture(s)

Les services de la protection civile ont fait état du décès de six personnes par noyade en 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays. Durant la période allant du 24 au 25 du mois en cours, les éléments de la protection civile sont intervenus pour le repêchage et l’évacuation vers les hôpitaux locaux des dépouilles des personnes noyées, «dont une en mer au niveau de la wilaya de Skikda, au lieu-dit plage Oud El Guat (plage autorisée à la baignade), commune de Felfla, daïra de Skikda. Dans la wilaya d’Aïn Defla, une personne décède noyée dans un barrage au lieu-dit Sidi M’Hamed, dans la commune d’Arib, daïra d’El Amra. À Souk Ahras, un adolescent est décédé noyé dans l’oued Melague, commune de Drea, daïra de Taoura. À Mostaganem, un enfant décède noyé dans une mare d’eau, dans la commune d’Oued El Kheir, daïra d’Aïn Tedeles. Dans la wilaya de Relizane, un adolescent s’est noyé dans une mare d’eau, située au lieudit Maaouiya, commune et daïra de Remka. Et à Bouira, un adolescent décède noyé dans un bassin d’eau, situé au village Oued M’Hani, dans la commune de Dechmaia, daïra de Sour El Ghozlane», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la Direction générale de la protection civile. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont enregistré 3 066 interventions pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation ou domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant la même période, «dont quatre accidents les plus mortels, ayant causé les décès de cinq personnes sur les lieux d’accidents et des blessures à quatre autres, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile», relève-t-on du même document. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Béjaïa «avec le décès de deux personnes et une autre blessée, suite à un accident qui a eu lieu sur la RN9, au lieu-dit Oued Djamaa, commune et daïra d’Aokas», précise la même source.

Samira Saïdj