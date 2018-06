Ali Mahmoudi nommé DG des forêts

Par DDK | Il ya 57 minutes | 83 lecture(s)

C’est avant-hier qu’a eu lieu, au niveau de la direction générale des forêts à Alger, la cérémonie d'installation du nouveau directeur général des forêts, en l’occurrence M. Ali Mahmoudi désormais ex-conservateur des forets de Béjaïa, par le secrétaire général du MADRP. Le personnel de la conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa a organisé, mercredi dernier, une cérémonie en l’honneur de M Mahmoudi Ali, conservateur des forêts de la Wilaya (2009-2018), à l’occasion de son départ et sa nomination au niveau de la DGF comme directeur central. Ont participé à cet événement les directeurs de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement, ainsi que M. Achour Farid du parc national du Gouraya, de la gendarmerie nationale, du président de la chambre de l’agriculture de Béjaïa et de la fédération des chasseurs de la wilaya. Les présents ont salué le travail gigantesque réalisé par M. Mahmoudi Ali à la tète du secteur des forets à Béjaïa

Rachid. Z