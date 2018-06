Un mort et un blessé grave dans une violente collision

Par DDK | Il ya 57 minutes | 87 lecture(s)

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été tué lors d’une violente collision entre sa moto et un véhicule utilitaire. Le conducteur du véhicule en question, quant à lui, a été gravement blessé. L’accident s’est produit, avant-hier à l’aube, au niveau de la RN 68 reliant les municipalités de Bordj Ménaïel et Cap Djinet, plus précisément au lieudit Ouled Hmida, localité située sur le territoire de la wilaya de Boumerdès. Alors que les deux victimes ont été transférées à l’hôpital de Bordj Ménaïel, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer avec exactitude les causes et les circonstances de cet accident mortel.

Hocine Amrouni