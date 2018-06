Enfin la fin du conflit

Par DDK | Il ya 57 minutes | 80 lecture(s)

Après 23 jours de grève, le bras de fer entre les camionneurs céréaliers de Béjaïa et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a pris fin après l’accord arraché, hier, par l’Union nationale des transporteurs algériens (UNAT). En effet, dans un communiqué signé par Riad Boudraâ, vice-président de l'Union africaine des transports et de la logistique et président de l'UNAT de la wilaya de Béjaïa, on peut lire : «Suite à la rencontre que nous avons eue, le dimanche 24/06/2018, avec monsieur le ministre de l'Agriculture et le PDG de l'OAIC, au cours de laquelle l'ensemble des revendications des camionneurs conventionnés avec cette dernière, en grève depuis le 3 juin 2018 (23 jours), ont été discutées et satisfaites dans leur intégralité, l'UNAT par la voie de son président, M. Riad Boudraâ, appelle à suspendre la grève et à reprendre le travail».

Rachid Z.