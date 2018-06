Par DDK | Il ya 56 minutes | 85 lecture(s)

L’Association des échanges touristiques et culturels Haizer - Tikjda de Bouira a célébré hier la journée nationale du tourisme en initiant un workshop sur le tourisme de montagne. Cette journée placée sous le haut patronage du wali et du P/APW, a vu la collaboration de la direction du tourisme et de l’artisanat, du Parc National du Djurdjura, de l’ODEJ, de la protection civile, de l’APC de Haizer, du mouvement associatif, des représentants des dispositifs à l’emploi ANSEJ, CNAC et ANDI ainsi que la Fédération Française du Milieu Montagnard. Le coup d’envoi de cet atelier collaboratif a été donné au niveau de la Maison de jeunes Nedjaâ H’mimi de Haizer, avec des conférences sur les investissements dans le domaine du tourisme de montagne, en étudiant les possibilités et conditions d’investissement dans le versant Sud du Djurdura, de l’écotourisme ainsi que de la création de start-up pour promouvoir les circuits touristiques. S’en est suivi un débat au cours duquel, de nombreux intervenants ont fait part des aspirations de la région pour développer le tourisme de montagne. Au cours de cette journée, les initiateurs ont procédé au lancement des travaux du premier atelier de formation de guides accompagnateurs de randonnées pédestres, avant de réunir le premier regroupement au niveau de l’écomusée du PND «Tikjda». Sur place, il a été fait état de la structure géologique de la montagne du Djurdjura, de sa biodiversité, de son zonage et du rôle du Parc national du Djurdjura. Lors de sa prise de parole, le directeur du Parc National du Djurdjura a d’ailleurs soulevé la problématique du tourisme de montagne tout en soulignant l’impératif de préserver le riche patrimoine faune et flore de cet endroit classé réserve biosphère de l’Unesco : «Je me félicite de l’action de l’association des échanges touristiques et culturels Haizer-Tikjda de Bouira, car cette région est la plus indiquée pour promouvoir le tourisme de haute montagne. Les conditions d’investissement dans ce domaine sont réunies, toutefois le citoyen algérien n’a pas encore développé le réflexe de la préservation du patrimoine du PND qui doit préserver les richesses qu’il contient. Dans ce sens, nous devons faire des efforts pour mettre en place des mécanismes réfléchis à même de permettre des investissements tout en faisant barrage à la destruction que pourrait engendrer la présence humaine dans des lieux jusque-là préservés. La démarche de l’association pour promouvoir le tourisme de montagne dans le versant Sud du Djurdjura est à saluer, surtout lorsqu’on sait que le PND est entouré de 73 villages, un chapelet autour de la ceinture du Djurdjura. Il faut savoir que les pays de la rive sud de la Méditerranée utilisent tous leurs montagnes pour asseoir et renforcer le socle socio-économique afin de sauvegarder le milieu dans lequel ils évoluent», dit-il. M Boutata Ahmed, président de l’APW de Bouira réaffirmera dans son allocution la disponibilité de l’ensemble des élus, APC et APW à aider à mener à bien les investissements dans le domaine du tourisme de haute montagne : «Nous encourageons les privés à investir dans le tourisme et réitérons notre disponibilité à accompagner et épauler les promoteurs pour qu’ils concrétisent leurs projets.» Le P/APC de Haizer quand à lui soulignera la double vocation de sa municipalité mettant en exergue les volets agricoles et touristiques, seules potentialités dans la commune, qui sont encore négligés : «Nous ne ménagerons aucun effort pour que Haizer devienne une destination touristique. Je ne vous cache pas que nous sommes en contact régulier avec le Ministre du Tourisme pour concrétiser un projet grandiose dans ce domaine», dira le maire de Haizer sans toutefois dévoiler la teneur de ce projet. Sera également abordé, le volet du secourisme en haute montagne et de la conduite à tenir en cas d'accident ou d’égarement dans les sentiers pédestres ou autres pistes de randonnée avec la contribution de la Protection civile. Le deuxième atelier a vu la réalisation du balisage du circuit de randonnée éco-Touristique Mimouna-Tighzart. Pour le troisième atelier, les participants ont adopté une maquette pour la production de 10.000 dépliants de promotion de circuit balisé qui seront remis aux estivants pour leur permettre de découvrir la région. Pour M. Hacène Aibeche de l’Association des échanges touristiques et culturels Haizer-Tikjda, le tourisme est devenu l’une des activités économiques des plus rentables, «L’intérêt du tourisme englobe à la fois des considérations économiques, sociales, culturelles et sportives qui contribueront certainement au développement et à l’amélioration de l’image de marque du pays. C’est un élément central de l’économie de demain, et vu que la wilaya de Bouira est dotée d’immenses potentialités dans le domaine, avec une nature généreuse encore inexplorée par endroit, et avec des paysages pittoresques de toute beauté, nous aspirons à développer le tourisme de montagne sous toutes ses facettes. Conscients des enjeux liés au tourisme et des activités sportives qui s’y rattachent, nous souhaitons mettre en valeur les sites dont nous disposons à travers le massif du Djurdjura, ce qui ne manquera pas d’engendrer une manne économique pour cette région. Au cours de cette rencontre, on apprendra qu’un accord a été signé entre l’association des échanges touristiques et culturels Haizer-Tikjda de Bouira, et la Fédération Française du Milieu Montagnard, afin de former des guides de hautes montagnes. Un stage est d’ailleurs prévu, des deux cotés de la Méditerranée, au profit des jeunes voulant bénéficier de cette formation.

Hafidh Bessaoudi