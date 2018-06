Mebarki appelle les entreprises à s’impliquer

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a mis l’accent, hier, sur l'importance de renforcer et d'élargir la coopération entre le secteur de la formation professionnelle et les entreprises économiques.

Pour ce faire, le premier responsable du secteur a réitéré son appel aux entreprises, particulièrement celles spécialisées dans les nouvelles technologies, à investir davantage dans le domaine de la formation par la création de nouveaux centres. Intervenant, hier matin, sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, M. Mohamed Mebarki a affirmé que l’installation du Conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels (CPFEP) permettra de renforcer la coopération et la coordination entre le secteur économique et la formation professionnelle. Le ministre de tutelle fera savoir que le CPFEP permettra, également, «l'implication des entreprises économiques dans l’acte même de la formation à travers le développement de l’apprentissage et de la formation continue des travailleurs». Un nouvel espace de concertation, explique-t-il, «qui permettra, entre autres, d’inciter l’entreprise, surtout l’entreprise qui est leader dans les nouveaux domaines, à développer avec nous des établissements de formation». «Le développement et la promotion du partenariat avec les entreprises économiques constitue une stratégie qui vise l’amélioration de la formation que nous offrons, étant donné que c’est en développant ces partenariats, qu’on arrivera à définir les besoins en terme qualitatif et quantitatif», a-t-il encore indiqué. Selon lui, cette perspective fait déjà son chemin puisque, dit-il, «quelques entreprises protagonistes ont donné l’exemple par l'investissement dans le domaine de la formation professionnelle». «Le secteur des télécommunications travaille avec nous pour la création d’un centre dans le numérique et la téléphonie dans la wilaya de Tipasa, Schneider Electric développe avec nous à Rouiba un Centre d’excellence dans les énergies et les automatismes industriels et tout récemment, nous avons lancé un établissement d’excellence de plasturgie à Blida, avec les patrons de la Mitidja», a affirmé M. Mohamed Mebarki.

