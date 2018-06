31 candidats au Bac suspendus pour tricherie

Par DDK | Il ya 1 heure | 198 lecture(s)

Pas moins de 31 candidats au baccalauréat ont été suspendus pour tricherie, lors de la session de ce mois de juin dans la wilaya de Bouira. Ces candidats, dont la majorité sont des candidats libres ont été exclus durant les quatre premiers jours du Bac, pour tentative de fraude. Selon le directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira, il y a eu des preuves de tricherie contre ces 31 candidats, qui ont été ainsi suspendus pour cinq ans par la commission de discipline de la wilaya, comme le stipule la réglementation. Selon le même responsable, les candidats en question n’auraient pas utilisé des moyens technologiques pour tricher mais plutôt des moyens "traditionnels", en raison du durcissement de la surveillance à l’intérieur des centres et l’interdiction formelle de l’utilisation des téléphones portables. Par ailleurs, plus de 5 050 candidats sur les 14 863 candidats enregistrés dans la wilaya ne se sont pas présentés aux centres d’examens durant les cinq jours du Bac. Le taux d’absentéisme dépasse ainsi les 34%, dont 33% sont des candidats libres et 1% sont scolarisés, selon les déclarations du directeur de l’éducation. Pour rappel, deux surveillants ont été victimes d’actes d’agressions, au deuxième et au troisième jour du Bac, dans les centres d’examens des communes de Raouraoua et Bir-Ghbalou. Ces agressions physiques ont été perpétrées par des candidats exclus suite à des tentatives de fraude lors des épreuves du Bac. Le syndicat des enseignants le CNAPESTE a exigé, dans une déclaration, la suppression de ces deux centres d’examens dès l’année prochaine, ainsi que des poursuites judiciaires contre les candidats agresseurs.

O. K.