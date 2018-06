Les équipements livrés incessamment

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

La nouvelle structure de la clinique de Targa Ouzemour s’apprête à accueillir incessamment ses équipements modernes financés dans le cadre de l’opération planifiée du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière à hauteur de dix huit (18) milliards de centimes. Dans le même sillage, les préparatifs vont bon train en vue de l’inauguration de cette extension de la clinique. A signaler que cette nouvelle structure rattachée à l’hôpital Khellil Amrane de Béjaïa est dotée de 40 lits dédiés à la néonatologie, 40 lits à la pédiatrie et 40 lits à la gynécologie. Quatre salles opératoires seront, également, équipées. C’est dans l’optique d’une prochaine mise en service qu’une réunion de coordination a, d’ailleurs, eu lieu au niveau de la direction générale du CHU de Béjaïa et a regroupé outre l’équipe des chirurgiens pédiatres du CHU, leurs confrères du CHU de Sétif. L’inauguration projetée dans les prochains mois sera marquée par une semaine d’activités médicales, chirurgicales et scientifiques, a notamment souligné le bureau de l’information, de la communication et d’Audio-visuel du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa. Ces activités verront la participation de l’ensemble des équipes médicales conventionnées avec le CHU de Béjaïa à savoir, celle du CHU de Sétif, du CHU de Douira mais également celle du CHU de Saint Etienne pour la chirurgie pédiatrique. En parallèle, il est prévu aussi toujours avec le CHU de Saint Etienne des échanges dédiés à la chirurgie obstétricale. Les CHU de Constantine et de Blida devraient s’associer à ces échanges, ajoutera la même source.

Rachid Z.