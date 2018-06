Ouyahia en appelle aux expatriés

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

«Nous travaillons à la mise en place d'une administration numérique et d'un environnement numérique dans tous les domaines». Telle est la déclaration faite, hier, par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, lors de l’ouverture des travaux du Sommet international des Smart cities (villes intelligentes).

Ahmed Ouyahia a souligné les efforts et la volonté de l’Algérie à atteindre ce but. «Certes, nous ne disposons pas encore de villes intelligentes, mais nous avons déjà quelques noyaux appelés à se développer. La wilaya d'Alger travaille à promouvoir des projets prometteurs dans ce domaine», a-t-il indiqué. Selon lui, cette manifestation revêt un intérêt particulier pour le gouvernement, «car elle se penche sur quelques-uns de nos défis nationaux majeurs». Il s'agit, a-t-il précisé, de l'association «de notre jeunesse au développement du pays et de la valorisation des nouvelles technologies de l'information et de l’association des capacités de notre communauté à l'étranger au développement national». M. Ouyahia a noté que «même s'il a été fortement réduit ces deux dernières décennies, le chômage demeure pesant sur la catégorie des jeunes, notamment des jeunes diplômés qui sont très nombreux dans toutes les spécialités». Des start-up, basées sur les nouvelles technologies de l'information, M. Ouyahia a, toutefois, indiqué qu' «elles se comptent encore par centaines seulement en Algérie. C'est un modèle nouveau dans notre pays, un modèle qui connaîtra certainement un développement futur accéléré». Le Premier ministre a souligné combien l'Algérie attend de cette conférence «pour éclairer davantage sa marche sur la voie du développement de l'économie numérique», assurant l'engagement du gouvernement «à étudier avec intérêt les recommandations pratiques dégagées lors du sommet». Le même responsable a lancé un appel aux compétences expatriées à concourir au développement du pays, notamment dans les domaines des technologies numériques. «Nous lançons un appel à nos compétences expatriées pour concourir au développement de l'Algérie, à l'image de ce que font d'autres diasporas à travers le monde au bénéfice de leur patrie ou de leur patrie d'origine», a-t-il dit. En ce qui concerne la valorisation des compétences nationales expatriées au service du développement national, M. Ouyahia dira : «Ce sommet auquel prennent part quelques-uns de ces distingués compatriotes établis à l'étranger m'offre l'occasion de faire quelques commentaires». Et d’ajouter : «L'Algérie ne fait pas de distinction entre ses citoyens résidents et ceux établis à l'étranger». Les dernières mesures volontaristes engagées, a-t-il soutenu, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en direction de la communauté nationale à l'étranger en matière de logement, d'emploi ou d'investissement «en sont des témoignages éloquents». À retenir que cette manifestation se tient, durant deux jours, au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rehal, avec la participation de près de 40 états et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des nouvelles technologies, en présence de plusieurs membres du gouvernement. À cette occasion, le laboratoire expérimental de la ville intelligente et le centre d'innovation technologique entrant dans le cadre du projet «Alger, Smart city» ont été lancés officiellement.

Samira Saidj