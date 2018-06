«Faire du secteur une économie locale moderne»

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

L’Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa a consacré, hier, une session extraordinaire aux assises du tourisme et à la préparation de la saison estivale, alors que celle-ci a été officiellement lancée la veille par le wali. La séance a débuté par la présentation de la situation du secteur et des mesures prises pour la réussite de la saison estivale par le directeur du tourisme. Le premier responsable du secteur donnera une situation chiffrée des plages et établissements hôteliers, ainsi que du rôle des différents acteurs et des contraintes rencontrées. Parmi les points soulevés par le directeur du tourisme, l’on notera le rôle managérial de la commune, les commodités offertes au niveau des plages, la perception des taxes et redevances, la collecte des ordures, le plan sécuritaire, le transport, le contrôle en matière d’hygiène et la couverture sanitaire. Invité à présenter le rapport de la première phase des assises sur le tourisme, le président de la commission du tourisme de l’APW a fait la lecture de la synthèse en mettant en exergue les potentialités touristiques que recèle la wilaya de Béjaïa, les difficultés rencontrées par les investisseurs potentiels et les recommandations pour la réussite de la présente saison estivale. Au cours des débats, un élu a résumé la situation du tourisme et la préparation de la saison estivale qui se fait chaque année par l’administration et les élus. «C’est l’éternel recommencement à chaque session de l’APW consacrée à la préparation de la saison estivale», dira-t-il en soulignant que les travaux d’aménagement sont souvent entamés au mois de juin, alors que la saison a officiellement été lancée. Par ailleurs, renchérit-il, chaque année, ce sont les mêmes plages qui sont interdites à la baignade sans qu’il y ait un quelconque changement. Pour cet élu, le rapport présenté par le directeur du tourisme renseigne plus sur le nombre de réunions tenues pour préparer cette saison estivale que sur autre chose. Il conclura en lançant un appel à toutes les autorités de définir en urgence la stratégie en matière de tourisme pour la wilaya de Béjaïa et d’y rentrer de plein pied. Il est utile de rappeler que le tourisme est un moteur essentiel de la croissance mondiale. Pour les pays méditerranéens, il représente une rentrée non négligeable de devises, une source importante de création d’emplois et un moyen efficace d’amélioration des conditions de vie des populations. Béjaïa, par son histoire, sa culture, sa sociologie et ses potentialités pourrait être une destination touristique privilégiée en Algérie, pour peu qu’on y mette les moyens nécessaires à son développement. Pour l’avenir, l’enjeu principal réside dans la mutualisation des efforts pour faire du tourisme une économie locale moderne, créatrice d’emplois et de richesses.

A. Gana