Les examens professionnels fixés au 15 juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La ministre de l'éducation nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé, l'organisation, le 15 juillet prochain, des examens professionnels de promotion à 27 grades.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, la première responsable du secteur a annoncé que «les examens professionnels de promotion à 27 grades (inspecteurs, directeurs, intendants, superviseurs, censeurs, conseillers, attachés de laboratoire ...) se tiendront le 15 juillet prochain». Mme Nouria Benghabrit a informé dans le même communiqué que «le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé pour la date d’hier mercredi 27 juin». Pour rappel, le ministère de l'Education nationale a organisé mi-juin un concours national externe pour le recrutement d'enseignants primaires et d'autres grades administratifs (740 000 candidats). La ministre de l’Éducation nationale avait affirmé, en effet, que la plate-forme numérique de recrutement des enseignants, qui touchera ceux ayant réussi le concours, concernera, en premier lieu, les enseignants du primaire. Pour ce qui est des deux autres cycles, à savoir le moyen et le secondaire, elle se terminera officiellement le 31 décembre 2018. «C’est au moyen de cette opération que nous pouvons faire face au déficit enregistré dans certaines matières essentielles», avait indiqué la ministre. « Il s’agit d’une démarche qui pourra combler le vide que connaissent certains de nos établissements scolaires dans ce domaine», avait-elle affirmé. La ministre de l'Education nationale avait également annoncé l'ouverture de 8 586 postes d'emploi au profit d'enseignants du cycle primaire et d'autres grades administratifs. Parmi les 8 586 postes ouverts, la ministre de l’Education avait indiqué que 3 378 concernent les enseignants d'école primaire, 329 les conseillers de l'orientation pédagogique et 213 les économes, tandis que 644 postes sont destinés aux adjoints des services économiques. Par ailleurs, pas moins de 2 265 postes de superviseurs de l’éducation seront pourvus, en sus de 300 postes d’adjoints principaux de laboratoire et 1 407 postes d'attachés de laboratoires.

L. O. CH