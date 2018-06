Plus de 50% du territoire non-couvert

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

La gendarmerie nationale organise, depuis hier, des journées portes-ouvertes, afin de vulgariser ses activités dans la lutte contre l’insécurité et la criminalité sous toutes ses formes. Cette manifestation, qui se poursuivra encore demain, a également pour objectif de rapprocher davantage ce corps de sécurité du citoyen. Hier, au niveau du groupement de gendarmerie de la wilaya, la cérémonie d’ouverture fut grandiose et s’est déroulée dans une ambiance de fête. Parallèlement aux expositions sur les diverses activités et le matériel utilisé dans les interventions, les éléments de la gendarmerie ont présenté des exhibitions d’arts martiaux. Ces journées sont également l’occasion de mettre l’accent sur le redéploiement de ce corps de sécurité pleinement engagé dans la lutte contre l’insécurité et le crime organisé dans ses diverses facettes. Aussi, la couverture sécuritaire s’élargit de jour en jour à mesure que de nouvelles brigades sont ouvertes à travers les communes reculées. La couverture sécuritaire assurée par ce corps dépasse les 45%, avec la volonté de plus en plus forte de se rapprocher du citoyen dont le besoin en sécurité est palpable dans les régions non encore couverte. C’est le cas des régions du massif de Mizrana et du versant de Boudjima, Béni Zmenzer entre autre où les populations vivent encore la menace du banditisme qui profite de cet éloignement. Les réseaux de drogue et autres formes de vols organisés sont encore fréquents dans ces régions où il n’y a ni police ni gendarmerie. Les citoyens réclament avec insistance une couverture sécuritaire pour se prémunir des dangers qui guettent leurs vies et leurs biens. Parallèlement à ce redéploiement qui fait reculer le crime organisé, la gendarmerie nationale mène une lutte sans merci contre la délinquance routière. Les dernières statistiques obtenues hier montrent les résultats positifs enregistrés sur le terrain. Une baisse sensible des accidents est mentionnée entre 2016 et 2017 (78 morts en 2016 contre seulement 55 en 2017). En moyenne, ce sont cinq personnes qui perdent la vie sur les routes chaque mois. Un chiffre qui montre si besoin est que les routes présentent toujours une véritable insécurité. Ces portes ouvertes se poursuivront jusqu’à vendredi prochain. La gendarmerie tend, selon le responsable de la communication du groupement de Tizi-Ouzou, à renforcer davantage ses liens avec les populations. Cette manifestation vise aussi à vulgariser ce corps auprès des jeunes pour les inciter à s’engager de plus en plus pour servir leur nation et leurs concitoyens.

Akli. N.