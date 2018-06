L’examen des listes arrive à sa fin

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Selon le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, l’examen des listes des daïras à promouvoir en wilaya déléguées arrive à sa fin. En effet, le ministre a souligné que, dans le cadre de la deuxième phase du plan stratégique du président de la République, les services de son ministère «sont sur le point d’achever l’examen de la liste des daïras concernées, au niveau des Hauts-plateaux, par la création de nouvelles wilayas déléguées. Les derniers préparatifs sont en cours pour concrétiser cette opération, selon des normes objectives répondant aux exigences du développement local escompté par les pouvoirs publics», a-t-il dit, avant-hier jeudi, à Alger, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN). Il a précisé, dans ce sillage, que son département procède à une opération d'évaluation des wilayas déléguées au niveau du Grand Sud qui «ont bénéficié d'importantes ressources matérielles, financières et humaines, d’environ 30 milliards de dinars». Et d’ajouter : «Les résultats de cette opération seront exploités lors de la création de nouvelles wilayas déléguées. Le principal objectif de la stratégie du président de la République est d'ériger ces wilayas déléguées en wilayas autonomes dans le cadre du nouveau découpage administratif qui sera présenté aux deux chambres du parlement». M. Bedoui a indiqué que l’annonce officielle de la liste de promotion des daïras en wilayas déléguées ne relève pas des prérogatives d’un membre du gouvernement. «Le président de la République est le seul habilité, par la Constitution, à prendre la décision finale, à travers les mécanismes adoptés tels que le conseil des ministres», a-t-il expliqué. Le même responsable a fait savoir que la définition des priorités liées à la révision du découpage administratif actuel «s'est faite en trois phases, lancées dans les wilayas du Sud».

