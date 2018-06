Hasbellaoui veut des relations institutionnalisées

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a réuni, avant-hier, une délégation du réseau national des associations des malades chroniques.

Le ministre a, lors de cette rencontre, exprimé la volonté de son département d' «institutionnaliser les relations avec ces associations afin de les impliquer dans le processus de mise en place des politiques de santé». «Monsieur Hasbellaoui a mis en exergue la volonté du ministère de la Santé d'institutionnaliser les relations avec les associations des malades chroniques à l'effet de les impliquer fortement dans le processus de mise en place des politiques de santé, et ce, en application des directives du président de la République relatives au dialogue et à l'implication des partenaires sociaux», fait savoir le ministère de la santé dans un communiqué rendu public. Il a été décidé, lors de cette rencontre, de «la désignation d'un point focal qui sera chargé de l'articulation des relations entre l'administration centrale et le mouvement associatif», ajoute-t-on. Selon le même communiqué, les représentants des associations ont exprimé leur satisfaction quant à cette nouvelle perspective de partenariat qui leur donnera la possibilité de mieux mener leur mission d'accompagnement des malades chroniques qui, selon la même source, «font souvent face à des difficultés d'orientation en matière de soins malgré les ressources disponibles mises en places et mobilisées par l'Etat». Sur ce dernier point, Hasbellaoui rappellera dans ledit communiqué : «La solution viendra de la mise en place des réseaux de soins à la faveur de la nouvelle loi sur la Santé, en instance de promulgation, qui réorganisera le système national de santé sur des bases modernes et efficientes». «Ces réseaux seront adossés à des procédures claires et à une organisation pertinente pour améliorer la communication entre tous les acteurs concernés, notamment le mouvement associatif activant dans le secteur de la santé. Mouvement qui va faire l'objet d'un état des lieux dans le cadre de l'élaboration de l'annuaire des associations de santé», explique le ministère dans le même communiqué.

L. O. CH